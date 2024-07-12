Вейпы проделали дыры в легких двух сестер с разницей в несколько недель

The Sun: сестры одна за другой едва не лишились легких из-за вейпов

С разницей в несколько недель 17-летняя Кайла Блайт и ее 19-летняя сестра Тазмин едва не лишились жизни из-за вейпов. О том, как электронные сигареты проделали дыры в их легких, рассказало издание The Sun.

Девушки курили электронные сигареты с подросткового возраста, причем в день они делали количество затяжек, равное примерно 50 обычным сигаретам. Весной 2024 года младшая сестра Кайла оказалась в больнице из-за образовавшейся дыры в легких. В течение пятичасовой операции девушке удалили часть легкого.

Вскоре помощь врачей понадобилась уже старшей сестре Тазмин. Врачи выяснили, что ее легкое перестало работать, и в скором времени медики примут решение, нужно ли проводить операцию.

Девушка рассказала, что с 13 лет носила вейп везде с собой и делала до 600 затяжек в день. Но случившееся с ней и сестрой заставило ее задуматься об опасности этой привычки.

«Я не думала, что со мной может произойти то же самое, что и с сестрой. Теперь же я не могу дождаться, когда легкие заживут и я смогу нормально дышать и избавиться от постоянной боли», — сказала Блайт.

Ранее уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что курение электронных сигарет вредит потенции. Он объяснил, что из-за этой вредной привычки ухудшается состояние сосудов и органы, в том числе и половые, не получают достаточное количество крови.