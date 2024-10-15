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17:53, 15 октября 2024Бывший СССР

Названы последствия энергетического кризиса на Украине

Политолог Журавлев предрек Украине остановку транспорта из-за проблем энергетики

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украина может испытать проблемы с промышленностью и транспортом из-за уничтожения или поражения тепловой энергогенерации в стране, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Значительная, хоть и не вся, часть металлургии может остановить работу. То же с транспортом — железным дорогам необходима энергия, — сказал политолог. — У Украины остались еще ГЭС в Запорожье и атомная электростанция. Не было бы их, украинцам пришлось бы столкнуться с такими ценами, что решить проблемы точно бы не удалось».

Журавлев добавил, что остановиться может не только металлургия, но и другие виды промышленности. В частности, машино- и авиастроение.

«Не знаю, остались ли они еще там. Но в тяжелом состоянии окажется все, что требует потребления энергии. Ну и, конечно, пострадают обычные люди. Раньше они платили за тепло, теперь будут платить огромные суммы еще и за энергию», — считает собеседник «Ленты.ру».

Проблем с теплообеспечением, по словам политолога, ждать не стоит — эту проблему удалось снять благодаря ГРЭС, обеспечивающим выработку энергии и передачу горячей воды потребителям.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине поражена почти вся тепловая энергогенерация страны.

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      Варвара Кошечкина
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