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17:48, 15 октября 2024Мир

Норвегия выплатит компенсацию обвиненному российскому бизнесмену

NRK: суд Норвегии обязал выплатить компенсацию обвиненному бизнесмену из России

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Суд Норвегии обязал выплатить компенсацию ранее обвиненному в незаконном использовании беспилотника бизнесмену из России и сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею Якунину. Об этом передает NRK.

Как сообщается, Апелляционный суд Норвегии обязал правительство выплатить Якунину 2,7 миллиона норвежских крон (24 миллиона рублей). Предприниматель получит компенсацию после отмены вынесенного ему в апреле 2023 года приговора.

Отмечается, что суд лишь частично удовлетворил иск бизнесмена, отказавшись возместить ему расходы на услуги адвокатов из Великобритании. «Обвинение предпочло неоправданно затянуть это дело», — заявил изданию адвокат Джон Кристиан Элден.

В октябре 2022 года власти Норвегии задержали Якунина по обвинению в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позднее Якунин обжаловал задержание.

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      Виктория Кондратьева
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