Разработано новое лечение ожирения

Advanced Science: ингибирование фермента SOAT2 предотвратит ожирение

Исследователи Университета Сунь Ятсена разработали новый подход к лечению ожирения, нацеленный на всасывание жира в тонком кишечнике с помощью наночастиц. Результаты работы были опубликованы в журнале Advanced Science.

В основе подхода лежит ингибирование фермента SOAT2 (стерол O-ацилтрансфераза 2), который играет ключевую роль в абсорбции жира в тонком кишечнике. Этот метод представляет собой перспективный способ снизить усвоение жиров и тем самым предотвратить развитие ожирения, вызванного диетой с высоким содержанием жиров.

Для доставки терапевтических молекул исследовательская группа разработала систему наночастиц, представляющих собой полимерное ядро, покрытое защитной оболочкой. Эти наночастицы доставляют малые интерферирующие РНК (siRNA) в тонкий кишечник, где они ингибируют SOAT2, блокируя всасывание жиров.

В ходе экспериментов на мышах исследователи продемонстрировали, что применение наночастиц снижает усвоение жиров, предотвращая ожирение даже при высокожировой диете. Этот метод не только эффективен, но и безопасен: он позволяет избежать накопления жира в печени, что наблюдалось в предыдущих исследованиях при блокировании SOAT2 в печени.

Механизм действия включает в себя деградацию белка CD36, отвечающего за транспортировку жиров. Подавление SOAT2 запускает клеточный стресс и активирует фермент RNF5, который способствует разрушению CD36, что значительно снижает всасывание жира в кишечнике.

В будущем исследователи планируют испытания на более крупных животных моделях, чтобы подтвердить эффективность и безопасность терапии для возможного применения на людях.