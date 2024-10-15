Одна деталь во внешности Зендеи без макияжа и укладки смутила пользователей сети

Одна деталь во внешности американской актрисы Зендеи во время прогулки смутила пользователей сети. Соответствующие снимки, сделанные уличными фотографами, и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 27-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе. Артистка вышла на публику в сером свободном свитере, черных брюках-карго и белых кроссовках. При этом звезда распустила окрашенные в блонд волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Фанаты не оценили внешний вид Зендеи, о чем написали в комментариях под материалом. «Этот цвет волос ее не красит», «Сама на себя не похожа, я бы даже не узнала», «Красивая девушка, но волосы — обесцвеченный беспорядок. У нее были великолепные локоны, а теперь они испорчены», «Блонд ей не идет», — высказались они.

Ранее в октябре Зендея появилась на Неделе моды в экстремально короткой юбке. Знаменитость посетила показ модного дома Louis Vuitton в жакете с глубоким V-образным декольте в сочетании с ультракороткой юбкой розового цвета.