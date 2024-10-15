Одна страна пожаловалась на нечестную процедуру вступления в ЕС

Премьер Албании Рама пожаловался на нечестную процедуру вступления в ЕС

Европейский союз (ЕС) поступает нечестно, затягивая процедуру вступления в объединение для стран-кандидатов, заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Отрывок из речи главы албанского правительства приводит YouTube-канал Top Channel Albania.

«Иногда ЕС может быть нечестным, и он был нечестным по отношению к странам-кандидатам. Он был нечестен по отношению к нам», — пожаловался премьер.

Рама подчеркнул, что в Брюсселе даже отклонили рекомендации собственного исполнительного органа власти — Еврокомиссии (ЕК), трижды рекомендовавшей начать переговоры с Албанией по вступлению в ЕС.

Ранее вице-президент Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассмотрит вступление в БРИКС как реальную альтернативу вступлению в ЕС.