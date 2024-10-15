Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 15 октября 2024Мир

Одна страна пожаловалась на нечестную процедуру вступления в ЕС

Премьер Албании Рама пожаловался на нечестную процедуру вступления в ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) поступает нечестно, затягивая процедуру вступления в объединение для стран-кандидатов, заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Отрывок из речи главы албанского правительства приводит YouTube-канал Top Channel Albania.

«Иногда ЕС может быть нечестным, и он был нечестным по отношению к странам-кандидатам. Он был нечестен по отношению к нам», — пожаловался премьер.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Рама подчеркнул, что в Брюсселе даже отклонили рекомендации собственного исполнительного органа власти — Еврокомиссии (ЕК), трижды рекомендовавшей начать переговоры с Албанией по вступлению в ЕС.

Ранее вице-президент Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассмотрит вступление в БРИКС как реальную альтернативу вступлению в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше