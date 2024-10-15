Оставившая ребенка в туалете аэропорта россиянка заявила о незнании про свою беременность

DHA: оставившая ребенка в туалете россиянка заявила, что не знала о беременности

Оставившая ребенка в туалете аэропорта Антальи россиянка заявила турецкой полиции, что не знала о своей беременности. Об этом сообщает агентство DHA.

В публикации отмечается, что после получения медицинской помощи мать ребенка сказала полицейским: «Я не знала, что беременна».

Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, сообщает турецкое агентство DHA.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело. В генконсульстве РФ рассказали, что сейчас ребенок и его мать находятся в одной из больниц Антальи, дипломаты держат ситуацию на контроле.

Информация о том, что россиянка, которая улетала из Антальи в Москву, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка, появилась 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов.

