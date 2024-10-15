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22:11, 15 октября 2024Путешествия

Оставившая ребенка в туалете аэропорта россиянка заявила о незнании про свою беременность

DHA: оставившая ребенка в туалете россиянка заявила, что не знала о беременности

Фото: Unsplash.com

Оставившая ребенка в туалете аэропорта Антальи россиянка заявила турецкой полиции, что не знала о своей беременности. Об этом сообщает агентство DHA.

В публикации отмечается, что после получения медицинской помощи мать ребенка сказала полицейским: «Я не знала, что беременна».

Оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи россиянка заявила полиции, что не знала о беременности, сообщает турецкое агентство DHA.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело. В генконсульстве РФ рассказали, что сейчас ребенок и его мать находятся в одной из больниц Антальи, дипломаты держат ситуацию на контроле.

Информация о том, что россиянка, которая улетала из Антальи в Москву, бросила в туалете аэропорта новорожденного ребенка, появилась 14 октября. Малыша нашли сотрудники клининговой службы в уборной для инвалидов.

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      Марина Совина
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