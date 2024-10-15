Овечкин сменил позицию в «Вашингтоне»

Овечкин перешел на позицию правого нападающего на тренировке «Вашингтона»

Российский нападающий Александр Овечкин сменил игровую позицию на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Форвард перешел с левого фланга на правый. «Я думаю, что это небольшое изменение для Овечкина. Я часто вижу его по обе стороны льда, так что слева или справа — для меня это не имеет большого значения», — заявил главный тренер команды Спенсер Карбери.

Овечкин добавил, что не знает, где конкретно будет играть. «Может быть, завтра я буду играть вратарем. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска комбинаций», — отметил он.

В активе 39-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

