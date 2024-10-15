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10:08, 15 октября 2024Спорт

Овечкин сменил позицию в «Вашингтоне»

Овечкин перешел на позицию правого нападающего на тренировке «Вашингтона»
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин сменил игровую позицию на тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Форвард перешел с левого фланга на правый. «Я думаю, что это небольшое изменение для Овечкина. Я часто вижу его по обе стороны льда, так что слева или справа — для меня это не имеет большого значения», — заявил главный тренер команды Спенсер Карбери.

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Овечкин добавил, что не знает, где конкретно будет играть. «Может быть, завтра я буду играть вратарем. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска комбинаций», — отметил он.

В активе 39-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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