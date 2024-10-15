Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 15 октября 2024Наука и техника

Перечислены самолеты-дозаправщики ВВС России

Хазанов: на вооружении ВВС России стоят дозаправщики Ил-78 и Ил-78М

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) России стоят самолеты-дозаправщики Ил-78 и Ил-78М. Их перечислил ТАСС член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов.

«В настоящее время на вооружении российских военных стоят многоцелевые Ил-78 и Ил-78М, которые способны обслуживать практически весь авиапарк ВВС, включая современные истребители сопровождения», — рассказал эксперт.

По его словам, эти самолеты активно применяются в крупных конфликтах последних лет.

В декабре 2021 года журнал Flight Global в справочнике World Air Forces 2022 включил Ил-78 в число самых популярных самолетов-топливозаправщиков. Российский самолет занял шестую строчу рейтинга. В мире эксплуатируют 38 самолетов Ил-78. Мировой парк самолетов этого типа включает 819 единиц.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Суд продлил арест бывшему вице-мэру российского города по делу о многомиллионной взятке

      Российский генерал раскрыл план освобождения Суджи

      Дан прогноз на подорожание доллара до 100 рублей

      Дерипаска выиграл процесс по поводу отчета для суда с уехавшим из России чиновником

      Выдаче ипотеки в России предрекли значительное падение

      Перечислены самолеты-дозаправщики ВВС России

      Комитет Госдумы передумал обсуждать мигрантов с главой МВД

      Избивших участника СВО россиян отправили в СИЗО

      В Израиле пообещали не использовать для геноцида переданное Германией оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше