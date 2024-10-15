Перечислены самолеты-дозаправщики ВВС России

Хазанов: на вооружении ВВС России стоят дозаправщики Ил-78 и Ил-78М

На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) России стоят самолеты-дозаправщики Ил-78 и Ил-78М. Их перечислил ТАСС член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов.

«В настоящее время на вооружении российских военных стоят многоцелевые Ил-78 и Ил-78М, которые способны обслуживать практически весь авиапарк ВВС, включая современные истребители сопровождения», — рассказал эксперт.

По его словам, эти самолеты активно применяются в крупных конфликтах последних лет.

В декабре 2021 года журнал Flight Global в справочнике World Air Forces 2022 включил Ил-78 в число самых популярных самолетов-топливозаправщиков. Российский самолет занял шестую строчу рейтинга. В мире эксплуатируют 38 самолетов Ил-78. Мировой парк самолетов этого типа включает 819 единиц.