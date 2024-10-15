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12:33, 15 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

Лебедев: ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве

Фото: ГСЧС Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь отразить удар, попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве. Такое заявление сделал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления по нашему благородному "Искандеру"», — рассказал подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что пять ударов было нанесено по бронетанковому заводу в Николаеве. По его словам, в результате удара начался пожар, над городом был виден черный дым. Потери ВСУ составили более 30 бойцов и до десятка единиц техники.

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      Валентин Карант
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