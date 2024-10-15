Попутчик пропавших и погибших в Охотском море россиян показал их последнее фото

Опубликовано последнее фото погибших в Охотском море россиян Пичугиных

Попутчик пропавших и погибших в Охотском море российских туристов показал их последнюю прижизненную фотографию. Снимок, который был сделан перед отплытием путешественников с материка в сторону Сахалина, он предоставил «Ленте.ру».

14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, который провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих человек — его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смоли пережить двухмесячный дрейф.

Собеседник «Ленты.ру» по имени Денис был в составе группы туристов, которая пересеклась с Пичугиными 9 августа на Шантарских островах. Туда Пичугины плыли, чтобы увидеть китов. После островов они вместе с Денисом доплыли до материка, где и был сделан снимок. После этого братьям предстояло вернуться на Сахалин, преодолев около 150 километров.

Фото из личного архива Дениса

«Я в центре, слева от меня жена с дочкой и выживший Михаил. Справа Илья с отцом, которые погибли», — описал фотографию россиянин.

Денис рассказал, что он с семьей остался на материке. Несмотря на ясную погоду, он условился на всякий случай держать связь с отправлявшимися в путь Пичугиными. Однако после внезапно начавшегося шторма связь с лодкой братьев пропала. 10 августа, когда братья не вышли на связь, он позвонил в экстренные службы. При этом, по его словам, «все зашевелились» только 12-го августа, а поиски начались 14-го августа.

После спасения Михаил Пичугин первое время не мог рассказать о случившемся — у него диагностировали сильнейшее обезвоживание и истощение. Оправившись от перенесенного шока, мужчина сообщил, что первым умер его племянник Илья. После этого его брат Сергей — отец мальчика — сошел с ума, утверждает спасшийся россиянин. Вскоре он тоже погиб. Единственный выживший член экспедиции сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.