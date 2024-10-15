Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 15 октября 2024Экономика

Риски образования ипотечного пузыря в России оценили

АКРА: вопрос о наличии ипотечного пузыря в России все еще актуален

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Рынку недвижимости в России может грозить ипотечный пузырь. Такую вероятность допустило рейтинговое агентство АКРА в своем обзоре «Ипотека: есть ли жизнь после 1 июля?».

Риски образования пузыря в стране сохраняются, несмотря на высокое качество ипотечного портфеля. «Вопрос о наличии на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален, так как в 2020–2024 годах стоимость квадратного метра жилья росла существенно быстрее, чем доходы населения, однако при этом качество ипотечного портфеля сохраняется устойчивым», — говорится в исследовании. Так, по данным агентства, на 1 июля доля проблемной задолженности не превысила 0,6 процента. Даже при том, что просрочки по ипотеке стали расти в отдельных российских регионах, в целом по стране они невелики.

Материалы по теме:
Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Дверь в никудаВ России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
12 ноября 2020
Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
Как домаСнимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
22 января 2021

На сегодняшний день цена «квадрата» жилплощади в новостройке в разы больше средней зарплаты покупателя. При таких обстоятельствах стоило бы нарастить объем жилищного строительства, не позволяя при этом девелоперам создавать искусственный дефицит. «В этом случае жилье стало бы более доступным. Безусловно, рентабельность застройщиков могла от этого пострадать, однако тот же объем прибыли можно получить за счет эффекта масштаба», — отмечают аналитики.

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, средний срок ипотечного кредита будет не меньше десяти лет — причиной агентство называет большое число льготных программ. Как отмечается, с начала действия государственной ипотеки весной 2020 года срок кредита вырос с 18 до 26 лет. Вместе с тем, как показывает статистика, темпы досрочного погашения ссуды замедляются. Также, согласно обзору, ипотечный стандарт, вступающий в силу с 2025 года, может спровоцировать еще большее увеличение ипотечной ставки, поскольку за счет нее банки попытаются вернуть упущенную из-за нововведения выгоду.

Ранее в АКРА спрогнозировали значительное падение выдач ипотеки в России. К концу года показатель снизится на 35 процентов, до 5-5,2 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше