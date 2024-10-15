Риски образования ипотечного пузыря в России оценили

АКРА: вопрос о наличии ипотечного пузыря в России все еще актуален

Рынку недвижимости в России может грозить ипотечный пузырь. Такую вероятность допустило рейтинговое агентство АКРА в своем обзоре «Ипотека: есть ли жизнь после 1 июля?».

Риски образования пузыря в стране сохраняются, несмотря на высокое качество ипотечного портфеля. «Вопрос о наличии на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален, так как в 2020–2024 годах стоимость квадратного метра жилья росла существенно быстрее, чем доходы населения, однако при этом качество ипотечного портфеля сохраняется устойчивым», — говорится в исследовании. Так, по данным агентства, на 1 июля доля проблемной задолженности не превысила 0,6 процента. Даже при том, что просрочки по ипотеке стали расти в отдельных российских регионах, в целом по стране они невелики.

На сегодняшний день цена «квадрата» жилплощади в новостройке в разы больше средней зарплаты покупателя. При таких обстоятельствах стоило бы нарастить объем жилищного строительства, не позволяя при этом девелоперам создавать искусственный дефицит. «В этом случае жилье стало бы более доступным. Безусловно, рентабельность застройщиков могла от этого пострадать, однако тот же объем прибыли можно получить за счет эффекта масштаба», — отмечают аналитики.

В ближайшее время, по прогнозам экспертов, средний срок ипотечного кредита будет не меньше десяти лет — причиной агентство называет большое число льготных программ. Как отмечается, с начала действия государственной ипотеки весной 2020 года срок кредита вырос с 18 до 26 лет. Вместе с тем, как показывает статистика, темпы досрочного погашения ссуды замедляются. Также, согласно обзору, ипотечный стандарт, вступающий в силу с 2025 года, может спровоцировать еще большее увеличение ипотечной ставки, поскольку за счет нее банки попытаются вернуть упущенную из-за нововведения выгоду.

Ранее в АКРА спрогнозировали значительное падение выдач ипотеки в России. К концу года показатель снизится на 35 процентов, до 5-5,2 триллиона рублей.