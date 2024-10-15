Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

Директор «Сокола» Шамис: сведения об отравлениях порочат репутацию фабрики

Производитель зефира «Жизель» заявил, что информация об отравлениях данной продукцией не соответствует действительности, в связи с чем компания подготовит иск в суд. Об этом сообщает РБК.

Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис заметил, что подобные сведения порочат репутацию предприятия. «Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — заметил он.

Ранее после информации о массовом отравлении зефиром представители фабрики «Сокол» обвинили людей в переедании. В данный момент Роспотребнадзор уже посетил предприятие для проверки продукции. Сотрудники ведомства изъяли образцы зефира для дальнейшего изучения.