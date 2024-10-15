Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 15 октября 2024Экономика

Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

Директор «Сокола» Шамис: сведения об отравлениях порочат репутацию фабрики

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Производитель зефира «Жизель» заявил, что информация об отравлениях данной продукцией не соответствует действительности, в связи с чем компания подготовит иск в суд. Об этом сообщает РБК.

Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис заметил, что подобные сведения порочат репутацию предприятия. «Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — заметил он.

Ранее после информации о массовом отравлении зефиром представители фабрики «Сокол» обвинили людей в переедании. В данный момент Роспотребнадзор уже посетил предприятие для проверки продукции. Сотрудники ведомства изъяли образцы зефира для дальнейшего изучения.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше