Пытавшегося пересечь границу России со стороны Финляндии мужчину задержала ФСБ

ФСБ задержала мужчину за попытку пересечь границу России со стороны Финляндии

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался пересечь границу России со стороны Финляндии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ФСБ, злоумышленник пришел из лесов Суоми — его заметили в пограничной зоне Выборгского района. В отношении мужчины возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Уточняется, что фигурант проживает на территории стран Евросоюза.

Ранее Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение российской границы.