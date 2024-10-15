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17:03, 15 октября 2024Силовые структуры

Пытавшегося пересечь границу России со стороны Финляндии мужчину задержала ФСБ

ФСБ задержала мужчину за попытку пересечь границу России со стороны Финляндии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался пересечь границу России со стороны Финляндии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ФСБ, злоумышленник пришел из лесов Суоми — его заметили в пограничной зоне Выборгского района. В отношении мужчины возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Уточняется, что фигурант проживает на территории стран Евросоюза.

Ранее Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение российской границы.

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      Олеся Мицкевич
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