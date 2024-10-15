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13:32, 15 октября 2024Культура

Раскрыто состояние госпитализированного Василия Ливанова

В больнице заявили, что состояние Ливанова удовлетворительное

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова улучшилось и оценивается как удовлетворительное. Подробности о ходе лечения советского актера и режиссера стали известны журналистам РИА Новости от врачей НИИ имени Склифосовского.

В медучреждении раскрыли информацию о состоянии здоровья актера, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Реанимация неврологии, состояние удовлетворительное», — прокомментировали состояние артиста в больнице.

Ранее сын Ливанова Борис рассказал о состоянии здоровья отца.

Василия Ливанова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 29 сентября. Перед этим он жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли. Позже, во время операции, у него остановилось сердце, однако врачи смогли сохранить актеру жизнь.

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      Варвара Кошечкина
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