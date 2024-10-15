Россия захотела покупать электричество у постсоветских республик

«Интер РАО» задумалось об импорте электричества из Азербайджана и Грузии

Российская энергетическая компания «Интер РАО» захотела импортировать электричество из Азербайджана и Грузии. О планах покупать энергию в период аварийных режимов у постсоветских республик заявила член правления компании Александра Панина, ее цитирует «Интерфакс».

По словам представителя «Интер РАО», соседние страны спросили о возможности поставки по 300 мегаватт. Однако те еще не дали ответа.

В июле на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС вводились временные графики ограничения энергопотребления. На фоне энергодефицита Минэнерго уже определило регионы, где потребуется строительство новой генерации.

По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. Поводом для этого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

Глава Минэнерго Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран с Россией. Для этого можно использовать Иран в качестве посредника в подключении арабских энергосетей с российскими, отметил он.