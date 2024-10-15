Россияне охладели к секонд-хенду

«Чек Индекс»: продажи одежды и обуви секонд-хенд упали почти на 20 процентов

В России изменилось отношение к такому сегменту розничного ретейла, как секонд-хенд. Это выяснили эксперты «Чек Индекс».

По их данным, в январе-августе 2024 года средний чек при покупке подержанных обуви и одежды составил 794 рубля. Это на 14 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество покупок упало на 19 процентов.

Отмечается, что снижение продаж секонд-хенда происходит на фоне уменьшения реализации одежды и обуви в целом. Это связано с более длительным периодом тепла в европейской части России. Также сказывается тот факт, что секонд-хенд, работающий в основном в офлайн-формате, уступает место онлайн-площадкам.

«Сейчас этот сектор переходит в узкую нишу в связи с ростом реальных располагаемых доходов граждан и предпочтением потребителем новой одежды», — констатировал «Чек Индекс».

Ранее сообщалось, что каждый пятый житель России расходует на приобретение ненужных вещей более 30 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, 34 процента россиян пожалели о покупках, сделанных ими летом 2024 года. Большинство упрекали себя за приобретение одежды и обуви. А еще 11 процентов поняли, что поступили неразумно, спустив деньги на онлайн- и видеоигры.