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16:42, 15 октября 2024Силовые структуры

Россиянин избил напильником порвавшую с ним возлюбленную и расправился с ее собаками

В Петербурге россиянин избил напильником возлюбленную и убил ее собак

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего россиянина, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и жестоком обращении с животными. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, конфликт возник после того, как возлюбленная молодого человека сообщила ему о разрыве отношений. Впав в ярость, он схватил попавшийся под руку напильник и принялся избивать им девушку, после чего стал расправляться над ее домашними питомцами. Сначала он задушил и выбросил в мусоропровод чихуахуа, а затем взялся за дворнягу — несколько раз ударил ее по голове все тем же напильником и сбросил в колодец у детской городской больницы.

Пострадавшей россиянке оказана помощь.

18 июля сообщалось, что в Красноярском крае суд рассмотрит дело 38-летнего мужчины, из-за ревности расправившегося с кошкой сожительницы.

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      Владимир Седов
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