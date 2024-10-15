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16:26, 15 октября 2024Моя страна

Россиянин сорвал куш в лотерею и не пришел за выигрышем

Житель Кировской области выиграл 50 миллионов рублей и не пришел за деньгами

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Кировской области ищут уроженца региона, который сорвал многомиллионный куш в лотерею. Об этом сообщает газета «Кировская правда».

Известно, что некий россиянин приобрел лотерейный билет за 300 рублей и стал победителем суперприза, который разыгрывали 12 октября. Житель региона выиграл почти 50 миллионов рублей. Счастливыми числами для него стали 12, 14, 3, 6, 5, 20, 18, 11, которые он отметил в первом поле билета, а также число 3 во втором поле.

За выигрышем победитель так и не обратился. Не исключено, что кировчанин до сих пор не знает о победе или пытается осмыслить свою удачу. Согласно правилам, срок обращения за выигрышем составляет 3,5 года.

Ранее житель Красноярского края купил лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении и выиграл в лотерею миллионы рублей. До этого сообщалось о другом победителе. Слесарь из Ярославля описал крупный выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане».

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