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17:48, 15 октября 2024Ценности

Россиянкам назвали пять скрывающих недостатки фигуры стильных образов

Дизайнер Хомиц: костюм в клетку и рубашка способны скрыть недостатки фигуры

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский дизайнер и основатель одноименного бренда одежды Тана Хомиц назвала россиянкам пять стильных образов, которые способны скрыть недостатки фигуры. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 15 октября.

В первую очередь собеседница издания назвала удачным сочетанием костюм в клетку или в полоску, рубашку свободного кроя или водолазку и ботинки на массивной подошве с каблуком или без. По ее словам, такой наряд подойдет для офиса и добавит сдержанности и строгости.

В то же время отправиться на романтическое свидание специалистка посоветовала в объемном свитере или водолазке, мини-юбке в клетку или из фактурного материала, пальто и высоких сапогах и гольфах.

Среди прочего зрительно скрыть лишний вес помогут рубашка свободного силуэта, которая не будет подчеркивать проблемные зоны, объемная жилетка из трикотажа, брюки из экокожи и ботинки на грубой подошве, подчеркнула Хомиц.

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Высоким девушкам эксперт порекомендовала носить свободный свитер из тонкого трикотажа, юбку длины миди с высокой талией и высокие сапоги с грубой подошвой. «При лишних объемах в области живота свободный свитер скроет те недостатки, к которым вы не хотите привлекать лишнего внимания. Грубые ботинки контрастируют с женственной юбкой», — пояснила она.

Помимо этого, Хомиц также предложила рассмотреть наряд для выхода в свет. Так, она призвала примерить трикотажное платье с юбкой солнце, удлиненную свободную рубашку, ремень на талии, высокие сапоги до колен и берет. «Этот образ будет идеальным для романтических встреч или культурных мероприятий, таких как визиты в театры и музеи», — заявила дизайнер, напомнив в заключение про важность аксессуаров.

Ранее в октябре стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры. Так, по словам экспертов, женщинам с яркой выраженной линией талии, пышной грудью и ягодицами подойдут джинсы с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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