Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

Стилисты Косич и Бернай: женщинам с пышными бедрами подойдут расклешенные джинсы

Стилисты Элизабет Косич и Линдси Бернай дали советы по подборку джинсов для каждого типа фигуры. Соответствующий материал публикует издание Best Life.

Так, по словам экспертов, женщинам с яркой выраженной линией талии, пышной грудью и ягодицами, подойдут джинсы с высокой посадкой и широким кроем от бедра до щиколотки. «Такая модель подчеркнет изгибы вашего тела во всех нужных местах и ​​привлечет внимание к узкой талии», — отметила Бернай.

В то же время обладательницам широких бедер следует присмотреться к расклешенным вариантам. Однако женщинам, у которых узкие бедра, но широкие плечи, рекомендуются джинсы с широкими штанинами. «Рассмотрите изысканные, модные брюки-джинсы со складками и прорезными карманами, которые добавят достаточно объема бедрам», — пояснила Косич.

При этом скрыть выпирающий живот, характерный для типа фигуры «яблоко», помогут джинсы с облегающем кроем на бедрах и с расклешенными штанинами. «Попробуйте купить фасон с защипами, которые удлиняют. При этом ткань должна быть темной с потертостями», — добавила Косич.

В заключение специалисты упомянули «бойфренды», которые отлично будут смотреться на женщинах с равными объемом груди, бедер и талии. Собеседница портала уточнили, что нужно выбирать модели с высокой посадкой и сочетать с футболкой с широкими рукавами.

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