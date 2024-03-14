Россиянкам раскрыли способ выбрать пальто по типу фигуры
Стилистка Ольга Агапитова раскрыла россиянкам способ выбрать пальто по типу фигуры. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».
Так, обладательницам силуэта «песочные часы», отличающегося тонкой талией, эксперт посоветовала приобретать пальто-халаты и пальто-тренчи. В то же время девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» подойдут подчеркивающие стройные ноги пальто-пиджаки и пальто с прямым или слегка зауженным силуэтом.
При этом силуэт «треугольник», или «груша», украсят фасоны с широкими плечами и изделия в пол. Кроме того, специалистка выделила тип фигуры «прямоугольник», которому, по ее словам, подойдет любая модель указанной верхней одежды.
Ранее в марте основательница бренда одежды для женщин plus-size 4Forms Екатерина Коновалова назвала россиянкам с пышными формами самые модные платья на весну и лето.