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16:47, 14 марта 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способ выбрать пальто по типу фигуры

Стилист Ольга Агапитова: девушкам с тонкой талией подойдут пальто-халаты

Фото: Unsplash

Стилистка Ольга Агапитова раскрыла россиянкам способ выбрать пальто по типу фигуры. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Так, обладательницам силуэта «песочные часы», отличающегося тонкой талией, эксперт посоветовала приобретать пальто-халаты и пальто-тренчи. В то же время девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» подойдут подчеркивающие стройные ноги пальто-пиджаки и пальто с прямым или слегка зауженным силуэтом.

При этом силуэт «треугольник», или «груша», украсят фасоны с широкими плечами и изделия в пол. Кроме того, специалистка выделила тип фигуры «прямоугольник», которому, по ее словам, подойдет любая модель указанной верхней одежды.

Ранее в марте основательница бренда одежды для женщин plus-size 4Forms Екатерина Коновалова назвала россиянкам с пышными формами самые модные платья на весну и лето.

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      Алина Гостева
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