Россиянкам перечислили самую модную обувь на осень

Стилист Янковская: осенью 2024 года модными будут сапоги из замши в бохо-стиле

Звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская перечислила россиянкам самую модную обувь на осень. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

По словам эксперта, в текущем сезоне стоит приобрести мягкие свободные сапоги из замши в бохо-стиле как из 1970-х, которые будут популярными еще пару сезонов. «В моде сейчас и грубые ботинки — высокие и низкие, с отделкой и просто шнурованные. Можно выбрать черные, однако в этом сезоне стоит обратить внимание на бордовый», — уточнила она.

Помимо этого, специалистка подчеркнула, что осенью 2024 года как нельзя лучше подойдут сапоги-трубы, которые можно сочетать с мини-юбкой и тренчем или длинным пальто. «Все еще в тренде туфли "Мэри Джейн". Такие модели можно носить вплоть до холодов, а потом утеплиться гольфами или плотными колготками», — добавила Янковская.

В заключение стилист заявила, что при выборе обуви в нынешнем сезоне стоит обращать внимание на нейтральные цвета, невысокий каблук и способность сочетаться с любым гардеробом. «Натуральные цвета встают в один ряд с универсальным черным. Также актуальны сейчас любые оттенки коричневого. Носок может быть острым и квадратным, каблук — скошенным. Подошва допустима как плоская, так и рифленая, довольно толстая», — подытожила собеседница издания.

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