Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:54, 15 октября 2024Ценности

Россиянкам перечислили самую модную обувь на осень

Стилист Янковская: осенью 2024 года модными будут сапоги из замши в бохо-стиле

Фото: PxHere

Звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская перечислила россиянкам самую модную обувь на осень. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

По словам эксперта, в текущем сезоне стоит приобрести мягкие свободные сапоги из замши в бохо-стиле как из 1970-х, которые будут популярными еще пару сезонов. «В моде сейчас и грубые ботинки — высокие и низкие, с отделкой и просто шнурованные. Можно выбрать черные, однако в этом сезоне стоит обратить внимание на бордовый», — уточнила она.

Помимо этого, специалистка подчеркнула, что осенью 2024 года как нельзя лучше подойдут сапоги-трубы, которые можно сочетать с мини-юбкой и тренчем или длинным пальто. «Все еще в тренде туфли "Мэри Джейн". Такие модели можно носить вплоть до холодов, а потом утеплиться гольфами или плотными колготками», — добавила Янковская.

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

В заключение стилист заявила, что при выборе обуви в нынешнем сезоне стоит обращать внимание на нейтральные цвета, невысокий каблук и способность сочетаться с любым гардеробом. «Натуральные цвета встают в один ряд с универсальным черным. Также актуальны сейчас любые оттенки коричневого. Носок может быть острым и квадратным, каблук — скошенным. Подошва допустима как плоская, так и рифленая, довольно толстая», — подытожила собеседница издания.

Ранее в октябре россиянкам с пышными формами дали семь советов модно одеваться. Дизайнер и основатель одноименного бренда одежды Тана Хомиц призвала носить оверсайз-вещи, которые способны скрыть недостатки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      В МИД подтвердили участие Лаврова в заседании по Южному Кавказу

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше