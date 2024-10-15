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03:30, 15 октября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша описала одну традицию в США фразой «пришла в ужас»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одну местную традицию фразой «пришла в ужас». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в конце октября в Америке отмечают Хеллоуин. К этому празднику принято украшать двор своего дома разным устрашающим инвентарем: скелетами, надгробными плитами, пауками и паутиной.

«Я не знаю, кто придумал такие декорации, но мне стало жутковато. И что самое интересное — никто не видит в этом ничего странного! Для американцев это просто традиция», — посетовала россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала себя богиней на фоне «толстых американок». По ее словам, в США женщины привыкли носить небрежные пучки на голове и надевать спортивные костюмы на любое мероприятие.

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      Марк Успенский
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