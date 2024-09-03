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05:30, 3 сентября 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и назвала себя богиней на фоне «толстых американок»

Фото: Jakub Cejpek / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала себя богиней на фоне «толстых американок». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Я сразу заметила свою подтянутую фигурку, достаточно длинные волосы, которые красиво переливаются на солнце, и свою чистую кожу», — рассказала автор.

По словам блогерши, в США женщины привыкли носить небрежные пучки на голове и надевать спортивные костюмы на любое мероприятие. Кроме того, она часто видит американок с «целлюлитом и боками».

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«Однако на фоне этого можно сделать несколько не совсем здоровых выводов: например, что русские девушки сильно закомплексованы, в то время как американки, которым совершенно наплевать на свой внешний вид и здоровье, не испытывают стресса», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». В частности, ее поразило, что американцы любят показывать средний палец по поводу и без.

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