Российский генерал рассказал о сдаче в плен солдат элитных подразделений ВСУ

Алаудинов заявил, что в плен сдаются солдаты элитных подразделений ВСУ

В плен сдаются солдаты элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, военные ВСУ все чаще принимают решение сдаваться в плен, нередко среди них — представители подразделений, «которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными». Как заявил российский генерал, такие решения украинские солдаты принимают, потому что «хотят оставаться в живых».

«И даже этим "айдаровцам", "азовцам" (представители признанных террористическими и запрещенных в России формирований), как вы видите, мы им сохраняем жизни, когда они принимают решение сдаться в плен», — заключил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» опроверг появившиеся данные о расправе с украинскими военными, которые сдались в плен под Курском. Данные о том, что российские военные якобы открыли огонь по девяти сдавшимся в плен украинцам, появились в некоторых Telegram-каналах.