Российский криминальный авторитет вышел на свободу после почти 9 лет заключения

Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу после почти 9 лет заключения

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный по прозвищу Итальянец, вышел на свободу после восьми лет и десяти месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кочуйков вышел из колонии с тростью, сел в черный Mercedes и уехал.

Срок криминальный авторитет получил после перестрелки на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году. Причиной вооруженного конфликта послужил спор между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне подрядчика выступил Кочуйков из круга известного вора в законе Шакро Молодого, правой рукой которого его называют.

В результате перестрелки семь человек получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

1 мая 2022 года Защита Кочуйкова обжаловала отказ о переводе в колонию-поселение. Защита указывала на то, что его подзащитный прошел обучение по дополнительным рабочим специальностям, после чего трудоустроился.