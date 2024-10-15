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08:05, 15 октября 2024Силовые структуры

Российский криминальный авторитет вышел на свободу после почти 9 лет заключения

Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу после почти 9 лет заключения

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный по прозвищу Итальянец, вышел на свободу после восьми лет и десяти месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кочуйков вышел из колонии с тростью, сел в черный Mercedes и уехал.

Срок криминальный авторитет получил после перестрелки на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году. Причиной вооруженного конфликта послужил спор между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне подрядчика выступил Кочуйков из круга известного вора в законе Шакро Молодого, правой рукой которого его называют.

В результате перестрелки семь человек получили ранения, еще двоих спасти не удалось.

1 мая 2022 года Защита Кочуйкова обжаловала отказ о переводе в колонию-поселение. Защита указывала на то, что его подзащитный прошел обучение по дополнительным рабочим специальностям, после чего трудоустроился.

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      Илона Палей
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