Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу о судьбе гитлеровской Германии

Сенатор Алексей Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее Мерц выступил с заявлением, что готов будет передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. При этом на такой шаг не решился действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», — обратился Пушков к Мерцу.

Кроме того, сенатор выразил сомнение, что американцы будут помогать Германии после того, как немецкие ракеты обрушатся на РФ.

Ранее издание Bild написало, что эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, Фридрих Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, ФРГ должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.