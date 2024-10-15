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06:15, 15 октября 2024Мир

Сенатор Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу о судьбе гитлеровской Германии
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу о судьбе гитлеровской Германии. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее Мерц выступил с заявлением, что готов будет передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. При этом на такой шаг не решился действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», — обратился Пушков к Мерцу.

Кроме того, сенатор выразил сомнение, что американцы будут помогать Германии после того, как немецкие ракеты обрушатся на РФ.

Ранее издание Bild написало, что эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, Фридрих Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, ФРГ должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.

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      Марина Совина
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