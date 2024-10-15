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05:04, 15 октября 2024Мир

Сийярто озвучил условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Сийярто: Будапешт наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Если Венгрию лишат исключения из санкций на покупку трубопроводной российской нефти, то Будапешт наложит вето в Евросоюзе на сами рестрикции, рассказал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Санкции пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения (на поставки трубопроводной нефти в Венгрию и Словакию) должны оставаться в силе, в противном случае мы наложим вето на санкции», — уточнил политик.

По словам Сийярто, лидеры остальных стран ЕС хорошо это понимают, поэтому исключения предоставляются.

Накануне Петер Сийярто рассказал, что «соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Он не уточнил, о каком именно государстве идет речь, однако намекнул на возможную причастность Украины.

До этого дипломат заявлял, что США предпринимали серьезные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские власти потратили миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ. Сийярто добавил, что это «все еще продолжается».

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      Марина Совина
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