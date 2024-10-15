СК задержал начальника саратовского Ространснадзора по подозрению в превышении полномочий

В Саратовской области следователи задержали начальника Ространснадзора по ПФО

В Саратовской области следователи задержали начальника Межрегионального территориального управления (МТУ) Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу (ПФО) по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, в июле 2024 года начальник МТУ Ространснадзора по ПФО совместно с тремя сотрудниками коммерческих организаций помогал водителям большегрузов, которые шли с нарушением требований безопасности и допустимых весогабаритных параметров, беспрепятственно проезжать по территории Саратовской области. При наличии у водителей путевых листов, полученных от определенной организации, они освобождались от административной ответственности, а бюджет региона недополучал деньги.

Следователи провели обыски по местам жительства и службы всех подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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