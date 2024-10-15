Следователи передали в суд дело забившего знакомую во время ссоры пенсионера

В Петербурге пенсионер облил кипятком избитую им пожилую женщину

В Санкт-Петербурге следователи передали в суд дело пенсионера расправившегося со своей знакомой во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, 8 января между 64-летним пожилым мужчиной и его 82-летней знакомой в квартире на бульваре Новаторов, во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. В процессе этого конфликта злоумышленник нанес ей множественные удары руками по голове и туловищу, а затем облил кипятком. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе банда разбойников пойдет под суд за вымогательства и нападения.