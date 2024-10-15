Следователи раскрыли версии расстрела машины с замглавы Центра «Э» в Ингушетии

Расстрел автомобиля с замглавы Центра «Э» мог организовать ингушский экс-депутат

В МВД назвали цель напавших на автомобиль с полицейскими в Ингушетии

Начало событий в новости В МВД назвали цель напавших на автомобиль с полицейскими в Ингушетии

Организатором расстрела автомобиля МВД в Ингушетии, в котором находились сотрудники Центра по противодействию с экстремизмом (Центра «Э») МВД России, в том числе и заместитель главы Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, может быть экс-депутат ингушского народного собрания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, злоумышленником может оказаться экс-депутат народного собрания республики Ахмед Белхороев. Он — бывший оперуполномоченный по особо важным делам, подполковник Росгвардии. Белхороев был награжден медалями «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной полиции» и другими. В 2019 году он заказал расправу над предшественником Хамхоева — Ибрагимом Эльджаркиевым. Сейчас Белхороев — террорист в розыске. Он является лидером запрещенной в России экстремистской секты «баталхаджинцев».

По данным правоохранителей, имена исполнителей покушения на замглавы Центра «Э» по Ингушетии, расстрелявшие автомобиль сотрудников Центра «Э», пока не названы.

Вечером 11 октября по сотрудникам Центра «Э» открыли стрельбу на федеральной трассе в Ингушетии при въезде в Магас. Нападавшие передвигались на серебристом автомобиле марки Lada, позднее его обнаружили в Северной Осетии.