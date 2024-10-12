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14:19, 12 октября 2024Силовые структуры

В МВД назвали цель напавших на автомобиль с полицейскими в Ингушетии

В МВД по Ингушетии целью напавших на полицейский назвали замруководителя ЦПЭ

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости

Целью напавших на автомобиль с полицейскими в Магасе был заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом заявили в правоохранительных органах республики, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск нападавших, в республике введен план «Перехват». На месте преступления криминалисты обнаружили около 100 гильз.

Обстрел автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии на участке рядом с федеральной трассой «Кавказ» попал на видео.

МВД по Ингушетии сообщило, что жертвами обстрела оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) и его родственники. Сотрудник ППС находился вне службы. Нападение произошло 11 октября около 21:40 мск в городе Назрани, возле пересечения ФАД «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас».

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      Семен Александров
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