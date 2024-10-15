69-я параллель
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10:02, 15 октября 202469-я параллель

Сопоставимые с энергией ядерного заряда взрывы в Арктике научились прогнозировать в России

Российские ученые разработали установку для прогнозирования взрывов в Арктике

Фото: NASA Earth / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские ученые разработали установку для моделирования газодинамических процессов и научились прогнозировать природные взрывы в Арктике. Об этом со ссылкой на исследователей Евгения Чувилина и Максима Жмаева сообщают «Известия».

Известно, что на территории российской Арктики происходят взрывы, мощность которых сопоставима с энергией взрыва тактических ядерных зарядов. Это происходит при нагреве газовых гидратов — замороженной смеси молекул метана и воды, — которые образовались в эпоху оледенения Земли. При нагреве эти гидраты с огромной мощностью вырываются из-под земли и образуют крупные воронки.

Как рассказали ученые, установка для моделирования и прогнозирования взрывов уже прошла успешные испытания — специалистам удалось выявить критические температуры, при которых почва становится более проницаемой для газогидрата, что может свидетельствовать о скором его прорыве.

«Мы исследовали также область достаточно высоких, но не вызывающих образования газогидратов давлений. Все это приближает нас к тому, чтобы более детально и реалистично моделировать процессы в природе, в том числе и прорыв газа из мерзлоты», — цитирует издание Евгения Чувилина. При этом ученые подчеркивают, что, как и в случае с землетрясениями или извержениями вулкана, разработать стопроцентный прогноз невозможно.

Ранее сообщалось, что упомянутые взрывы могут происходить только при очень специфических геологических условиях, уникальных для полуострова Ямал. Это объясняет, почему подобные кратеры наблюдаются исключительно в этом регионе.

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      Марк Леонов
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