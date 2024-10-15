Стало известно об отработке F-35 ядерных ударов по Петербургу и Калининграду

«Известия»: на учениях F-35 могут отрабатывать нанесение ударов по России

В ходе натовских учений Steadfast Noon истребители F-35 могут отрабатывать нанесение ядерных ударов по объектам в России. Об этом газете «Известия» стало известно от военного эксперта Дмитрия Корнева.

Специалист напомнил, что F-35 является единым самолетом НАТО, переносящим ядерные бомбы тактического звена. «В частности, с помощью F-35 они могут отработать нанесение удара через водное пространство по наземным объектам», — сказал эксперт.

Военный эксперт Виктор Литовкин напомнил, что в Европе находится до 200 американских атомных бомб В61, которые переносят F-35, несущие боевое дежурство, в частности, на аэродромах Литвы и Латвии. «По прямой до Петербурга 200 километров, для истребителя многофункционального это пять минут полета. Такой же легкий доступ оттуда и к Калининграду. Так что эти учения — это серьезная угроза для нас», — сказал специалист.

14 октября НАТО сообщило о начале ежегодных ядерных учений Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В тренировочных полетах Североатлантического альянса примут участие более 60 самолетов. Основной район проведения учений — Западная Европа и акватория Северного моря. В мероприятии примут участие самолеты, способные переносить ядерное оружие, однако, как уверяют в НАТО, вместо него на авиация будет переносить муляжи.