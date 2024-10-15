Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

ТАСС: Steam удалил 11 страниц с запрещенным контентом за неделю

Игровой сервис Steam удалил запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя организации, Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 страниц с противоправным контентом за минувшую неделю. «Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — отметили в ведомстве. Ссылки на 11 страниц, внесенные в реестр, будут исключены.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в общей сложности организаторы платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.

«Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса», — подчеркнули в организации. В Роскомнадзоре объяснили, что после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка интернет-страницы. Вместо этого в адрес владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.

Ранее Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России. «Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет», — заявили в ведомстве.