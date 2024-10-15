Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:14, 15 октября 2024Наука и техника

Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

ТАСС: Steam удалил 11 страниц с запрещенным контентом за неделю

Фото: Unsplash

Игровой сервис Steam удалил запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя организации, Steam по требованию Роскомнадзора удалил 11 страниц с противоправным контентом за минувшую неделю. «Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — отметили в ведомстве. Ссылки на 11 страниц, внесенные в реестр, будут исключены.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в общей сложности организаторы платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.

«Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц ресурса в реестр как блокировку таких страниц или даже всего сервиса», — подчеркнули в организации. В Роскомнадзоре объяснили, что после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка интернет-страницы. Вместо этого в адрес владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.

Ранее Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России. «Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет», — заявили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Бывший сотрудник СБУ заявил о согласовании терактов в России с Зеленским

      Объездивший почти весь мир путешественник раскрыл самые опасные страны

      Россиянин не убирался в квартире и лишился жилья

      Назван ставший причиной отравления сотен россиян ингредиент зефира

      Депутаты Госдумы рассказали о тратах на обеды

      Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде

      Врач раскрыл влияние заляпанных очков на зрение

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления и холод

      Готовность Европы к зиме решили оценить на встрече в Люксембурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше