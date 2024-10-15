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04:31, 15 октября 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине

Трамп: Байден ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Muse / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден ничего не сделал [для урегулирования конфликта], он не разговаривал с [президентом России] Владимиром Путиным более года. Он ничего не знает об этом», — заявил политик. Он также выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт в случае победы на выборах.

16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом премьер Венгрии подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. Он также добавил, что в этой ситуации странам Европейского союза необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.

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      Марина Совина
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