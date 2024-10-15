Три российских региона подверглись ночным атакам со стороны ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 3 дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Тульской областями

Три российских региона минувшей ночью подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов самолетного типа. В результате силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве инциденты назвали попытками террористических атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.

В ночь с 14 на 15 октября в Белгородской области мужчина пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ на жилой дом. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Также другой дрон противника атаковал грузовик по дороге в хутор Церковный, пострадал водитель.