В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео

МЧС Чечни опубликовало снятое пожарным видео мощного взрыва на АЗС в Грозном

В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил летящие в него обломки взорвавшейся 12 октября в Грозном АЗС и попал на видео. Кадры опубликовало МЧС республики в Telegram-канале.

На снятых налобной камерой кадрах видно, как на заправке полыхает пламя, к которому спешат пожарные. На десятой секунде видео на АЗС происходит мощный взрыв, который разбросал по округе обломки цистерн и даже дорожные знаки. Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов прочь от взорвавшейся заправочной станции, но после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.

Как сообщалось ранее, предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Известно, что площадь пожара составляла до 900 квадратных метров. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал наказать виновных во взрыве.