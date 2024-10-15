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14:46, 15 октября 2024Россия

В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео

МЧС Чечни опубликовало снятое пожарным видео мощного взрыва на АЗС в Грозном

В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил летящие в него обломки взорвавшейся 12 октября в Грозном АЗС и попал на видео. Кадры опубликовало МЧС республики в Telegram-канале.

На снятых налобной камерой кадрах видно, как на заправке полыхает пламя, к которому спешат пожарные. На десятой секунде видео на АЗС происходит мощный взрыв, который разбросал по округе обломки цистерн и даже дорожные знаки. Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов прочь от взорвавшейся заправочной станции, но после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.

Как сообщалось ранее, предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

Известно, что площадь пожара составляла до 900 квадратных метров. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал наказать виновных во взрыве.

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