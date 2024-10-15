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13:51, 15 октября 2024Россия

В небе над российским регионом сбит третий за полтора часа беспилотник

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

В небе над Белгородской областью сбит третий за полтора часа беспилотник. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Беспилотник был уничтожен около 12:20 по московскому времени при попытке совершить террористическую атаку по одному из объектов на российской территории, уточнили в военном министерстве.

Ранее 15 октября над Белгородской областью перехватили еще два беспилотника. В обоих случаях речь идет о летательных аппаратах самолетного типа.

До этого о массовой атаке беспилотников сообщили в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что были перехвачены 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».

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      Алан Босиков
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