В небе над российским регионом сбит третий за полтора часа беспилотник

Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбит третий за полтора часа беспилотник. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Беспилотник был уничтожен около 12:20 по московскому времени при попытке совершить террористическую атаку по одному из объектов на российской территории, уточнили в военном министерстве.

Ранее 15 октября над Белгородской областью перехватили еще два беспилотника. В обоих случаях речь идет о летательных аппаратах самолетного типа.

До этого о массовой атаке беспилотников сообщили в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что были перехвачены 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».