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12:15, 15 октября 2024Экономика

В Раде заявили о серьезных масштабах теневого бизнеса на Украине

Глава комитета Рады Гетманцев: на теневой сектор приходится до 50 % ВВП Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В настоящее время на долю теневого сектора украинской экономики может приходиться до 50 процентов ВВП страны. О серьезных масштабах подобного бизнеса в стране заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что в некоторых отраслях, например в торговле, доля теневого сектора может доходить до 60-70 процентов. В то же время Гетманцев уточнил, что эти данные являются оценочными. «Мы считаем, что в тени примерно половина экономики (Украины — прим. «Ленты.ру»)», — посетовал он.

Ранее исполнительный директор организации «Европейская бизнес ассоциация» Анна Деревянко оценила суммарные объемы теневого бизнеса на Украине в 400-500 миллиардов гривен, или порядка 9,6-12 миллиардов долларов. Гетманцев подтвердил ее оценку, но подчеркнул, что местным властям к настоящему времени удалось вывести из тени около 70 миллиардов гривен (примерно 1,7 миллиарда долларов). При этом подавляющая часть теневого бизнеса в стране продолжает свою деятельность.

Деревянко сетовала, что проблему теневого сектора украинской экономики не удается решить в том числе из-за отсутствия работы над искоренением нелегальных предпринимателей. Она, в частности, утверждала, что власти предпочитают повышать налоги для официально зарегистрированного бизнеса вместо того, чтобы усиливать давление на «теневиков».

В первой половине октября Рада приняла закон о повышении налогов на Украине. Согласно его положениям, все граждане и физлица-предприниматели, кроме военнослужащих вооруженных сил, должны будут уплачивать в бюджет «военный сбор», ставку которого парламентарии подняли с 1,5 до 5 процентов. Деревянко заявила, что этот закон не затронет теневых бизнесменов, которые, по ее словам, составляют значительную часть малого и среднего предпринимательства.

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      Анатолий Акулов
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