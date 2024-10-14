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16:06, 14 октября 2024Экономика

Объемы теневого бизнеса на Украине подсчитали

Аналитик Деревянко: объемы теневого бизнеса на Украине составляют $9,6-12 млрд

Фото: Thomas Peter / Reuters

Объемы теневого бизнеса на Украине могут доходить до 12 миллиардов долларов в денежном выражении. Об этом заявила исполнительный директор организации «Европейская бизнес ассоциация» Анна Деревянко, ее слова приводит ТАСС.

На данный момент размер теневого сектора украинского бизнеса составляет от 400 до 500 миллиардов гривен, или 9,6-12 миллиардов долларов, пояснила она. Подобного рода предприниматели и организации, как подчеркнула аналитик, в большинстве своем не заинтересованы отчислять денежные средства в бюджет в виде налогов.

В то же время сейчас украинская казна нуждается в росте налоговых поступлений на фоне растущего дефицита бюджета и увеличения оборонных расходов. Однако борьба местных властей с уклонением от уплаты сборов так называемых «теневиков» пока оставляет желать лучшего, посетовала Деревянко. В законе (о повышении налогов для предпринимателей — прим. «Ленты.ру») на самом деле ничего нет относительно борьбы с «тенью», — резюмировала глава организации.

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Закон о повышении налогов на Украине депутаты Верховной рады приняли в первой половине октября. Согласно его основным положениям, граждане и местные физлица-предприниматели должны будут уплачивать в бюджет повышенный военный сбор (его подняли с 1,5 до 5 процентов).

Проект бюджета Украины на 2025 год, как уточняло агентство РИА Новости, предусматривает дефицит бюджета на уровне 19,4 процента ВВП страны. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев заявлял, что проблему растущей нехватки денежных средств в госказне можно решить при помощи повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и военного сбора (ВС).

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