В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Discord

Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Discord в России

Пресс-служба Роскомнадзора высказалась о возможности разблокировки в России сервиса Discord. Комментарий передает ТАСС.

Роскомнадзор заявил, что все еще не видит оснований для возобновления доступа к Discord.

Сообщения с предположениями, что сервис скоро могут разблокировать в России, распространились во вторник, 15 октября, в Telegram-каналах.

Ранее ведомство уже опровергало аналогичный слух о якобы восстановлении доступа к Discord. Роскомнадзор тогда призвал СМИ и блогеров не распространять недостоверные данные.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили в России 8 октября. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

В ведомстве также сообщили, что направляли Discord множество требований об удалении запрещенного контента, но ряд таких материалов все еще доступен.