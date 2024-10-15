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11:07, 15 октября 2024Наука и техника

В России оценили влияние выборов в США на сотрудничество в космонавтике

Железняков: выборы в США не повлияют на сотрудничество с Россией в космонавтике

Фото: Chris O'Meara / AP

Выборы в США не повлияют на сотрудничество с Россией в космонавтике. С такой оценкой выступил эксперт в области космонавтики Александр Железняков, сообщает РИА Новости.

«Оно (сотрудничество — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться в том объеме, как сейчас есть. Для того чтобы произошло восстановление прежних связей, должно пройти несколько лет», — сказал специалист.

По его словам, президентского срока следующего главы США вряд ли хватит для того, чтобы восстановить отношения между странами.

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Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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      Иван Потапов
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