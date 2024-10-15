В России повысят пособие по безработице

Котяков: пособие по безработице проиндексируют в РФ в 2025 году на 7,3 %

Максимальный размер пособия по безработице в России повысят до 14 742 рубля, заявил в Госдуме глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что показатель проиндексируют на 7,3 процента, и произойдет это «впервые за последние годы».

«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе», — сказал Котяков. По его словам, расходы властей на пособия несколько снизились на фоне ситуации с безработицей, показатели которой в РФ уже долгое время находятся на рекордно низком уровне.

Так, в июле 2023 года она достигла 3 процентов, и до декабря колебалась вблизи этих значений. К апрелю 2024-го безработица снизилась до 2,6 процента, а затем в июне скорректировалась до 2,4 процента, оставшись на этой отметке на все лето.