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13:19, 15 октября 2024Силовые структуры

В России заочно осудили наемника из Франции за участие в боях на стороне Украины

Суд в ДНР дал 14 лет колонии наемнику Андреони за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Франции Гийома Андреони, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Иностранца признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, в период с мая 2022 года по апрель 2023-го Андреони участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это он получил сумму, эквивалентную 1,4 миллиона рублей.

Ранее суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 39-летнего грузинского наемника Алеко Хецуриани, который с марта 2022 года по июль 2024-го принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

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      Олеся Мицкевич
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