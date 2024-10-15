Воевавшего против России грузинского наемника заочно осудили в ДНР

В ДНР воевавшему против России грузинскому наемнику заочно вынесли приговор

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 39-летнего грузинского наемника. Об этом во вторник, 15 октября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с марта 2022-го по июль 2024 года гражданин Грузии Алеко Хецуриани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, за этот период он получил вознаграждение, эквивалентное 3,1 миллиона рублей. Дело в отношении Хецуриани расследовали по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

1 октября в ДНР заочно к 14 годам колонии приговорили наемника из Финляндии Рику Ариме, воевавшего за Украину.