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18:15, 15 октября 2024Силовые структуры

В российском городе силовики накрыли «проституточную»

В Екатеринбурге силовики накрыли бордель, оборудованный под массажный салон

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Екатеринбурге силовики и общественники накрыли публичный дом, оборудованный под массажный салон. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным Е1.ru, бордель под названием «Джумагджи» был обнаружен в доме №6 на улице Цвиллинга. Отмечается, что публичный дом был оборудован под массажный салон с рейтингом в три звезды. Его накрыли после того, как один из активистов купил там интимные услуги — вслед за ним в здание ворвались другие общественники, силовики и журналисты. Администратор заведения устроила скандал и стала уверять, что в салоне делают только массаж.

По словам общественника Дмитрия Чукреева, заведение — «очередная проституточная». Он отметил, что полицейские уже проводили работу с «Джумагджи», и заведение закрывалось, однако сейчас бордель снова работает. По его словам, в комнатах находятся огромные татами, а там, где оказывали услуги, остались смазки, нижнее белье девушки и презервативы. Силовики провели обыск салона. В результате были обнаружены настольные игры для взрослых и маски для ролевых игр. Кроме того, была изъята документация, судя по которой, в салоне работали около десяти девушек.

Ранее сообщалось, что в Тульской области сотрудники полиции раскрыли сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны.

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      Анна Габай
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