В США рассказали о сценарии завершения конфликта на Украине

Американский разведчик Риттер: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева

Конфликт на Украине закончится военным крахом и безоговорочной капитуляцией Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины», — сказал отставной военный, добавив, что боевые действия закончатся исключительно на условиях России.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия может внезапно потерпеть крах на фронте.