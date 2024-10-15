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17:13, 15 октября 2024Мир

В США рассказали о сценарии завершения конфликта на Украине

Американский разведчик Риттер: конфликт на Украине закончится капитуляцией Киева

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Конфликт на Украине закончится военным крахом и безоговорочной капитуляцией Киева. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины», — сказал отставной военный, добавив, что боевые действия закончатся исключительно на условиях России.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия может внезапно потерпеть крах на фронте.

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      Виктория Кондратьева
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