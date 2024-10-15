Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об отчаянном положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в отчаянном положении в Курской области и не могут из него выбраться, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать», — отметил он. По его словам, украинские войска не в состоянии остановить постоянное продвижение российских военных, а дождливая погода сделала положение ВСУ еще более отчаянным.

Ранее Джонсон заявил, что украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата Вооруженных сил Украины. По его словам, Российская армия продолжает одерживать победу за победой, в то время как западные страны «по-настоящему не задумываются о последствиях своих действий и творят полное безумие с Украиной».